Il Comune di Trivento pubblica l’avviso per l’erogazione di contributi integrativi a chi paga l’affitto. Tra i requisiti previsti nel bando, oltre alle soglie di reddito del nucleo familiare, ci deve essere la titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato, con un canone mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a 500 euro. Non bisogna aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità e, nello specifico, i percettori di Reddito di Cittadinanza possono presentare richiesta solo per i mesi in cui non hanno percepito il beneficio. Le domande di partecipazione devono essere presentate e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Trivento, preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.trivento@pec.it, e-mail segreteria@comunetrivento.it, o con raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco del Comune di Trivento e, solo nel caso in cui non fossero possibili tali modalità di trasmissione, direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, inderogabilmente entro il 24 luglio 2020. Il modulo di domanda è in distribuzione presso gli uffici comunali di Piazza Cattedrale oppure può essere scaricato dal sito del Comune http://www.comune.trivento.cb.it –