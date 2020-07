Il post Francesco Farina si chiama Fabio Prosperi. Il profilo giovane, indicato dal direttore generale Antonio Crudele e dal Ds Marinucci Palermo corrisponde all’ex tecnico della Fortis Altamura. Il sì finale da parte del presidente Di Lucente che ha puntato sul profilo di Prosperi. Classe 1979, il neo tecnico gialloblu ha alle spalle una lunghissima carriera da calciatore, vissuta tra C1, C2 (in prevalenza) e Serie D in particolare negli ultimi anni. La sua figura è legata indissolubilmente alla maglia del Taranto, ben 10 le stagioni vissute nel capoluogo di provincia pugliese. Poi la carriera di allenatore, gli inizi proprio in riva allo Ionio per due stagioni, subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Due anni di quarta serie a Taranto, poi le esperienze con il Molfetta, il San Severo e infine l’Altamura. Proprio nella scorsa stagione, Prosperi si è diviso consensualmente dalla società pugliese a metà settembre. Un’esperienza durata poco, di certo, non figlia dei risultati maturati sul campo. Questa è un’altra storia, per Prosperi parte l’avventura molisana con la società del presidente Di Lucente. Una stagione di riscatto per il tecnico e di conferme per il team altomolisano pronto a vivere la seconda stagione consecutiva in quarta serie. Obiettivo del tecnico quello di lavorare con una squadra giovane e puntare alla salvezza.