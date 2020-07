Cordoglio anche in Molise per la scomparsa di Ennio Morricone, il grande compositore autore di memorabili colonne sonore morto in una clinica romana all’età di 91 anni. C’è un episodio privato che lega il maestro al Molise. 27 anni fa, era il 29 dicembre del 1993, Morricone venne a Campobasso per una occasione particolare: fu il testimone di nozze del noto compositore e direttore d’orchestra ligure Flavio Emilio Scogna, professore di composizione al conservatorio di Campobasso, che sposò una giovane molisana. Il maestro partecipò alla funzione religiosa che si tenne alla chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso e poi al ricevimento al ristorante Panorama di Ferrazzano. Qui si esibì suonando un pianoforte a coda che era stato appositamente predisposto per lui al centro della sala.