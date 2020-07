Isernia. “Una storia al di là del muro”, presentato il libro di Aldo Succi

Su iniziativa dell’associazione culturale Adiform e con il patrocinio del Comune di Isernia, nella Sala Azzurra dell’auditorium è stato presentato il libro “Una storia al di là del muro” del geologo Aldo Succi. Narra gli eventi più importanti che hanno segnato la storia del Vecchio Continente, dal secondo conflitto mondiale fino al crollo del muro di Berlino. Ma in realtà fanno da sfondo alle vicende di un isernino che ha vissuto intensamente questo periodo storico. Fatto prigioniero dai nazisti, suo malgrado si ritrova in Germania. Un’esperienza che segnerà per sempre la propria vita. Colpito da questi racconti, l’autore ha voluti metterli nero su bianco. “Una storia al di là del muro”, stampato da Albatros edizioni, è impreziosito dalla prefazione della scrittrice e giornalista Barbara Alberti. Colpisce in particolare l’intreccio tra la grande e la piccola storia, quella che accomuna tanti piccoli uomini, costretti a subire certi eventi, ma che poi – pur fra tante sofferenze – riescono a chiudere il cerchio e a realizzare i propri sogni.