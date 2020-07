LaChami al Campus terza settimana in archivio tra sport, divertimento e sicurezza.

Neanche il tempo di chiudere una settimana che già si pensa alla alla prossima. Lo staff di istruttori della Scuola Calcio Chaminade e di animatori della Ludoteca Magicabila hanno già stilato il programma della quarta settimana di “LaChami al Campus”. Da Lunedì di nuovo nell’area sportiva Sturzo per un estate da vivere insieme all’insegna dello sport, del divertimento e in sicurezza.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 6 luglio – 10 luglio

Lunedì: attività ludico ricreative e attività sportiva

Laboratorio di giardinaggio

Martedì: attività ludico ricreative e attività sportiva

Luna park LaChami al campus- gonfiabili

Mercoledì: attività ludico ricreative e attività sportiva

Laboratorio creativo: Crea il tuo pesciolino

Giovedì: Giochi senza frontiere

Venerdì: Caccia al tesoro

Tra gli istruttori della Chaminade e gli animatori di Magicabula si è creata una sinergia che permette di offrire un programma ricco, aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni che hanno l’opportunità di sperimentare diverse attività sportive e ludico ricreative. A tracciare il bilancio questa volta è l’istruttrice dei rossoblù Antonia Vitulli: “Anche questa settimana abbiamo raggiunto un buon numero di iscritti. Siamo contenti che i bambini si divertano e che le famiglie si fidino del nostro lavoro”. Allo staff della Scuola Calcio Chaminade sono affidate le attività sportive: “ Il campus ci ha permesso di riprendere il lavoro che avevamo interrotto a causa dell’emergenza sanitaria. – prosegue Vitulli – Il gioco del calcio è uno sport di squadra dove si entra in contatto, ma nonostante il regolamento sul distanziamento riusciamo a proporre esercizi stimolanti per i bambini. L’esperienza di Mister Siro D’Alessandro è fondamentale per gestire l’attività”.