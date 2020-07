Asd Scacco Matto, nasce la prima associazione sportiva di scacchi della provincia di Isernia

Si chiama Asd Scacco Matto ed è la prima associazione sportiva di scacchi della provincia di Isernia. L’idea nasce dal desiderio di un gruppo di appassionati di diffondere il più possibile quello non può essere considerato semplicemente un gioco. Non a caso tra gli obiettivi c’è quello di coinvolgere le scuole. Il presidente dell’associazione è Kevin Sacco.

Il progetto ha trovato pieno sostegno da parte dell’associazione culturale Adiform, già al lavoro su un progetto che si propone di promuovere nelle piazze e nei castelli molisani. L’associazione Asd Scacco Matto ha già riscosso un buon numero di adesioni. Anche i privati sono scesi in campo per sostenere il progetto. É il caso di Giancarlo Valente, di Hdi Assicurazioni.