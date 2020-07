Vigili del Fuoco, il nuovo Direttore regionale Rogolino incontra il comandante di Campobasso

Ieri presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, alla presenza del personale operativo ed amministrativo, l’incontro del nuovo Direttore Regionale, Dirigente Generale Ing. Santo ROGOLINO subentrato al Dirigente Generale uscente – Ing. Maurizio LUCIA – ha avuto luogo l’incontro con l’attuale Comandante dei Vigili del fuoco del capoluogo molisano Dirigente Superiore Dott. Ing. Michele Di Tullio.

L’ing. Rogolino ha iniziato la sua carriera come Funzionario del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Nominato Dirigente nel 2003, diventa Comandante di Brindisi e, successivamente, di Reggio Calabria, Grosseto e Vibo Valentia.

Ha svolto incarichi a livello centrale con decorrenza 2009 quale Dirigente dell’Area Soccorso Aeroportuale e, promosso Dirigente superiore, l’incarico di dirigente dell’Ufficio Ispettivo per l’Italia Meridionale e Sicilia con sede a Palermo, di dirigente dell’Ufficio Soccorso Aereo e Ufficio Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale, di dirigente dell’Ufficio Regolarione Aeronautica e Certificazione e Vigilanza Aeroportuale ed Eliporti con sede a Roma, incarico, quest’ultimo, ricoperto fino 2019.

Nominato Dirigente generale, nel novembre 2019, assume l’incarico fuori ruolo per occuparsi di regolamentazione europea in tema di Servizio aereo e aeroportuale e successivamente l’attuale incarico di Direttore Regionale del Molise.

Il nuovo Direttore, Ing. ROGOLINO ha espresso la propria soddisfazione per l’impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere consapevole della delicatezza e dell’importanza del ruolo affidatogli, garantendo massimo impegno e determinazione nelle attività di lavoro che lo vedranno impegnato per il prossimi mesi.”