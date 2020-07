Tre turni nel giro di una settimana per Serie A e B

Il calcio continua ad offrire gare a ritmi ormai quasi quotidiani: serie A e serie B stanno giocando quasi quotidianamente. Si sono disputati tre turni della massima serie nel giro di due settimane. I valori sembra siano gli stessi sia in vetta che in coda della parte precedente l’interruzione: l’Atalanta, dopo aver battuto il Napoli e toccato i sessanta punti, ora vuole migliorare il record di punti di due anni fa quando tagliò i settantadue punti. Crisi della Roma e della Fiorentina, lo stesso si può dire per il Lecce in coda che ha perso tre gare consecutive. Mentre domani ci sarà la prima partita del periodo successivo all’emergenza da corona virus giocata alle 17:15 e sarà il derby della mole, Juventus – Torino. Non sono mancate polemiche sull’orario da parte del tecnico bianconero Sarri per il quale a quell’ora in un sabato di luglio il clima Torino sarà infuocato.

In Lega Pro domenica si torna in campo per il secondo turno della fase a girone, in programma: ALESSANDRIA-ROBUR SIENA, SUDTIROL-TRIESTINA, PADOVA-FERALPISALO’, POTENZA-CATANZARO e TERNANA-CATANIA. e squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata secondo le graduatorie. Con la migliore classificata che ospiterà in gara secca la peggio classificata.