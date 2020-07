Pietrabbondante. Sono ripartiti i lavori per completare il museo archeologico

Il pressing del Comune e il successivo impegno delle istituzioni e di varie forze politiche ha permesso di raggiungere l’obiettivo: l’area archeologica di Pietrabbondante riaprirà al pubblico dalla seconda settimana di luglio. Almeno per ora le visite saranno consentite dal mercoledì alla domenica, dalle 10:15 alle 17:15. Questo però è solo il primo passo – ha detto il sindaco Antonio Di Pasquo – che ora punta ad ampliare i giorni e l’orario di apertura di pubblico. Ma la vera notizia di questi giorni è un’altra: dopo anni di attesa, sono finalmente ripresi i lavori per completare i lavori del museo archeologico. Intanto l’amministrazione comunale sta già lavorando al prossimo obiettivo. D’intesa istituzioni e le associazioni è allo studio un accordo per valorizzare il patrimonio archeologico e ambientale dell’Alto Molise, in particolare con l’area di Collemeluccio e con il coninvolgimento dell’associazione AssoMab.