Palazzo San Giorgio stanzia 77 mila euro per lo Stadio Selva Piana

Nella serata di ieri, tramite la delibera numero 136, il comune di Campobasso ha approvato, fra i vari punti contenenti nella decisione, i fondi utili per le opere necessarie all’ammodernamento di selva piana. Riportiamo testualmente la descrizione dell’opera che recita: “ Interventi di cablaggio e videosorveglianza presso lo stadio di Selva Piana. Lo stanziamento è di 77 mila euro. Cifra deliberata dal comune. Starà alla macchina amministrativa di palazzo San Giorgio far si che le risorse in questione, deliberate e quindi disponibili, possano essere immediatamente usate per lo scopo. Bisognerà far sì che i lavori partano e vengano eseguiti nel più breve tempo possibile. Ogni giorno senza un intervento può essere un giorno perso in vista dell’obiettivo del Campobasso che è quello di presentare, oltre alla domanda di ripescaggio in Lega Pro, anche una struttura sportiva che abbia tutti i requisiti richiesti secondo le norme di legge. In questo senso una parte importante la giocano proprio gli amministratori comunali. Ogni tassello deve essere al suo posto e nessuno, dalla società all’ambiente, vorrebbe che mancasse uno dei tasselli fondamentali e sui quali si insiste da anni, cioè lo stadio. Tutto questo mentre la società lavora sotto traccia alle riconferme in vista di una ripresa dei lavori che non dovrebbe essere cosi lontana a prescindere dalla categoria che verrà disputata. Intanto, la Lega Pro che chiuderà i suoi battenti il 22 luglio ha intimato al neo promosso Matelica di comunicare un campo alternativo entro il cinque agosto che in pratica è fra un mese. Una data che lascia ipotizzare più di qualche teoria anche sulla scadenza dei termini per le iscrizioni che dovrebbe essere fissata intorno al dieci.