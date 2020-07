Muore Graziano D’Agostino direttore Confesercenti Molise

Non ce l’hafatta. È deceduto questa mattina a Isernia al Veneziale Graziano D’Agostino direttore della Confesercenti Molise. Affetto da un male incurabile ha lottato contro un cancro ai polmoni per un anno prima di cessare il respiro questa mattina in ospedale. Domani alle 16 i funerali all’aperto davanti il cimitero di Scapoli per rispettare le misure di distanziamento. Graziano D’Agostino era molto conosciuto e stimato in tutta la regione per le sue numerose attività in favore dell’associazione di categoria che dirigeva da lungo tempo.