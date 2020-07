Figc Molise, riunito il Consiglio Federale. Le date per la prossima stagione

Si è svolto il Consiglio Federale della Figc Molise. Dettate le linee guida da seguire per la nuova stagione sportiva e la chiusura definitiva dei tornei bloccati dall’emergenza covid 19. Nessuna novità sostanziale, in Promozione confermata la vittoria del campionato di Ururi e Castel di Sangro con l’Ala Fidelis pronta ad entrare in Eccellenza come terza società. A proposito della riunione abbiamo ascoltato il presidente della Figc Molise Piero Di Cristinzi:

Presidente Di Cristinzi tutto confermato, avete già composto gli organici d’Eccellenza e Promozione. Dunque non ci sono grosse difficoltà per io prossimi campionati….

Si è così, abbiamo confermato le linee guida della prima riunione di metà giugno, in merito alla prossima stagione si dovrebbe partire regolarmente la seconda domenica di settembre. L’attività agonistica ufficiale dovrebbe partire con l’ultima domenica di agosto con la Coppa Italia. Abbiamo fatto dei ragionamenti sul discorso della partenza, credo che ci sarà il tempo tecnico per poter ricominciare le attività a partire dalla preparazione atletica dal giorno dopo di Ferragosto. Dunque l’ultima domenica di agosto e la prima di settembre riservate alla Coppa, dal 13 settembre dovremmo partire con Eccellenza e Promozione.

In Eccellenza salgono sicuramente Ururi e Castel di Sangro,credo anche l’Ala Fidelis..

Sì con la cristallizzazione delle classifiche non abbiamo dovuto fare altro che attestare le posizioni, in particolar modo dove c’è il girone unico non abbiamo avuto grosse difficoltà. E’ bastato far scorrere la classifica per riorganizzare gli organici per la prossima stagione. Ururi al primo posto, poi Castel di Sangro secondo, a seguire in graduatoria c’è l’Ala Fidelis che ha diritto ad accedere nel massimo campionato regionale, poi a seguire tutte le altre che hanno priorità assoluta in ordine alla classifica per i ripescaggi.



In Eccellenza ci sono novità?

Si, il Roccasicura ha trasferito il titolo ad Isernia, detto questo c’è ancora l’FC Isernia. Al momento non abbiamo avuto nessuna comunicazione, e dunque l’Isernia Football Club è ancora una squadra a tutti gli effetti del torneo di Eccellenza. La società ha dichiarato di aspettare in merito alla decisione se proseguire o meno, al contrario per noi, l’Isernia Fc è una squadra del campionato di Eccellenza a tutti gli effetti. Successivamente se non dovesse esserci la prosecuzione dell’attività, siamo pronti a scorrere la graduatoria per il ripescaggio (Volturni in pole position ndr).