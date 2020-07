Comuni al voto, prime indiscrezioni sui possibili candidati a Sesto Campano e Conca Casale

Il prossimo settembre, è noto, si voterà in tante regioni d’Italia (non nel Molise) per i rinnovi dei rispettivi consigli regionali e si voterà anche in molti Comuni, quelli molisani compresi. Tra i tanti, e relativamente all’isernino, si voterà in Agnone, Conca Casale e S. Maria del Molise per voto anticipato a seguito della decadenza di consigli e sindaci quale conseguenze di crisi locali, nonché a Sesto Campano per scadenza naturale del mandato. Vediamo allora da vicino qualcuna di tali realtà, riferendo dei primi “giochi” in corso, alias di candidature presunte e possibili, premesso che trattasi solo di ipotesi peraltro ufficiose. A Conca Casale, tra le più piccole di tali realtà amministrative, si vocifera di un gruppo già pronto di potenziali componenti dell’unica lista di candidati, con un solo candidato sindaco in pectore : si tratterebbe di Riccardo Prete, giornalista. In parole povere a Conca Casale sarebbe pronta la lista dei candidati, mentre ancora non è stato ufficialmente deciso chi debba capeggiarla. Ma dalle voci, ripetiamo, c’è solo il nome innanzi precisato che circola. Passiamo a Sesto Campano. Anche qui tanta incertezza, con giochi tutti da farsi. Un solo nome sarebbe certo di candidarsi a Sindaco : quello di Eustachio Macari, attualmente all’opposizione. Per il resto solo ipotesi e tante indecisioni. Chiudiamo con S. Maria del Molise, nell’isernino dell’interno. Nel Comune collinare addirittura mancano al momento nomi in circolazione, per cui il prossimo volto amministrativo del piccolo centro è tutto un rebus. Ma siamo solo ai primi di luglio, mancano oltre due mesi all’appuntamento elettorale amministrativo, per cui c’è tempo per incontrarsi, confrontarsi, chiarirsi e finalmente candidarsi tanto a S. Maria del Molise, tanto a Sesto Campano che a Conca Casale.

Tonino Atella