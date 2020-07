Coldiretti Molise, contributo a fondo perduto di almeno 1000 euro a Partite IVA di 21 comuni colpiti da eventi sismici

I titolari di partita Iva operanti in ventuno comuni del Molise (di seguito elencati) colpiti da eventi sismici alluvionali o da crolli di infrastrutture potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto dell’ammontare di almeno 1000 euro. La somma potrà essere superiore nel caso in cui le aziende dimostrino un calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Infatti, secondo quanto riferisce la Coldiretti Molise, che ha già dato la propria disponibilità ai Sindaci dei centri interessati, per l’istruttoria delle domande, “l’articolo 25 comma 4 del decreto legge 19/05/2020 n.34 (Decreto Rilancio) precisa che il contributo a fondo perduto spetta, anche in assenza dei requisiti legati al calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019, nonché ai soggetti che alla data dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”.

“In merito a quest’ultimo punto – precisa la Coldiretti Molise – è intervenuta anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n.15/E del 13/06/2020) che, a pagina 14, conferma il riconoscimento del requisito per la richiesta del contributo ai Comuni colpiti da eventi sismici alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza, rimandando alla lista, indicativa e non esaustiva, dei Comuni contenuta nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto”.

Per venire incontro agli aventi diritto al contributo, l’Organizzazione ha attivato, tramite i propri uffici Zona, uno specifico servizio per la compilazione e presentazione delle relative domande. Pertanto, tutte le imprese interessate potranno rivolgersi ai funzionari delle Coldiretti operanti sul territorio, al fine di ricevere ogni utile informativa e la più qualificata assistenza.

ELENCO COMUNI INTERESSATI

1. Castelbottaccio

2. Guardialfiera

3. Larino

4. Lupara

5. Montorio nei Frentani

6. Morrone del Sannio

7. Rotello

8. Santa Croce di Magliano

9. Montecilfone

10. Palata

11. Tavenna

12. Campomarino

13. Guglionesi

14. Portocannone

15. San Giacomo degli Schiavoni

16. San Martino in Pensilis

17. Acquaviva Collecroce

18. Castelmauro

19. Montefalcone nel Sannio

20. Montemitro

21. San Felice nel Molise