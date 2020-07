Scontro tra auto e camion al bivio di Cantalupo, ferite due persone

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio sulla statale 17, all’altezza del bivio per Cantalupo nel Sannio. Il bilancio è due persone ferite.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione, subito intervenuti in località Taverna, si sono scontrati un camion, condotto da un uomo di 70 anni, e un’auto, condotta da un 40enne. I feriti, soccorsi dal 118, sono stati trasportati al Veneziale di Isernia per accertamenti. Le loro condizioni al momento non sembrano destare preoccupazioni. Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia.