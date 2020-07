Nuova truffa agli anziani in pieno centro urbano di Trivento. Il sindaco Corallo lancia un appello

Nuova truffa agli anziani in pieno centro urbano di Trivento. Questa volta è stata coinvolta nella truffa una ultra novantenne, residente nel centro storico della città. I malviventi, dopo essersi accertati che l’anziana fosse sola in casa, si sono presentati con la solita notizia dell’incidente stradale del figlio della malcapitata e hanno chiesto soldi urgenti per affrontare le spese assicurative del sinistro. Con questo espediente, sembra siano riusciti a portare via circa 3mila euro e alcuni oggetti in oro, di particolare valore affettivo oltre che economico. Sulla dinamica del raggiro sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Il sindaco Pasquale Corallo, in considerazione anche del ripetersi delle truffe ai danni dei cittadini, sempre più di frequenti, ha voluto lanciare un appello al fine di prevenire tali situazioni, “purtroppo siamo di nuovo a parlare di una truffa – riferisce Corallo – e chiedo ai cittadini di collaborare, in special modo ai più anziani di prestare la massima attenzione. Di concerto con la locale Caserma dei Carabinieri, alcuni mesi fa abbiamo voluto incontrare i cittadini proprio per sensibilizzare sull’argomento. Capisco che chi fa queste cose fa leva sulla emotività e fragilità delle vittime – chiude Corallo – non è facile reagire, ma insieme abbiamo maggiori possibilità di arginare queste azioni malavitose”. Il fenomeno sta interessando l’intero territorio, pochi giorni fa è stato sventato un tentativo di truffa nel comune di Roccavivara. Due settimane fa, in contrada Pontoni, i malviventi sono riusciti a sfilare ben 14mila euro ad una coppia di anziani residenti.