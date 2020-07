La ministra dell’Istruzione Azzolina a Campobasso: in Molise nessuna criticità. A settembre lezioni regolari in classe

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è arrivata in Molise per partecipare al tavolo tecnico organizzato dall’Ufficio scolastico regionale, guidato da Anna Paola Sabatini, per fare il punto della situazione. Una situazione che è stata rappresentata nei dettagli dall’Ufficio scolastico regionale, e che, come ha ribadito

la ministra, è tale da consentire la ripresa delle attività didattiche, a settembre, in sicurezza e in presenza. Su questo aspetto la Azzolina ha voluto rassicurare il personale della scuola e le famiglie degli studenti che tra qualche mese torneranno tra i banchi di scuola. “La situazione delle scuola molisane è positiva – ha dichiarato ai giornalisti al termine del tavolo tecnico- Anzi, se nelle altre regioni italiane ci fosse questa situazione saremmo tutti più tranquilli. Le istituzioni locali hanno piena autonomia – ha aggiunto – per cui potrannod ecidere se utilizzare o meno edifici dismessi, nel caso in cui in alcune scuole non dovesse essere possibile rispettare il distanziamento, ha concluso il ministro che ha elogiato il lavoro di squadra messo in campo dalle istituzioni, al di là delle appartenenze politiche, ha voluto precisare.

Insomma, nelle scuole molisane non ci sono criticità tali da creare problemi alla normale ripresa delle attività didattiche. Il Governo fornirà tutto il supporto economico per l’acquisto del materiale che occorre per consentire lo svolgimento delle lezioni nelle aule, nel rispetto delle regole anticontagio. Una visita che dovrebbe servire a rasserenare gli animi e tranquillizzare famiglie e docenti.