Divisione calcio a 5, fissate le date della stagione 2020/2021

Si è svolto lo scorso 30 giugno il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, nella riunione è stata disciplinata l’attività del futsal italiano nel corso della stagione 2020/2021. Fissato un univo week end per la riaprtenza. Tutti in campo tra il 17 e il 18 ottobre: Serie A, A2 e e B maschile in campo sabato, domenica toccherà a Under 19 maschile e serie A e A2 femminile.

Il Cus Molise si prepara al secondo campionato di serie A2. La rosa a disposizione di mister Sanginario sta prendendo forma tra riconfermati, ritorni, nuovi arrivi e qualche scommessa. A proposito del regolamento al termine della stagione sportiva 2020-2021 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie “A” un massimo di quattro squadre e retrocederanno nel Campionato di Serie “B” fino ad un massimo di dieci squadre. I meccanismi di promozione e retrocessione devono essere ancora ufficializzati. Per quanto riguarda i fuori quota Nelle gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 2000. Non è obbligatorio schierarli in campo ma dovranno essere presenti in distinta. Come sempre i club della seconda serie nazionale hanno l’obbligo di prendere parte al torneo Under 19, mister DI Stefano è già a lavoro per allestire il suo organico e valorizzare i giovani molisani. Questo stesso regolamento vale anche per i club della serie Cadetta, le riconfermate Chaminade Campobasso e Sporting Venafro la neo promossa F.C. Venafro. l’unica variazione è relativa agli under: 8 (otto) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° Gennaio 2000. Al termine della stagione sportiva 2020-2021 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie “A/2” fino ad un massimo di 10 (dieci) squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali fino a un massimo di 26 (ventisei). Ad oggi il mercato delle formazioni cadette è ancora fermo.