Casacalenda, i Carabinieri arrestano uomo di 65 anni: aveva in casa una pistola con matricola abrasa

I Carabinieri di Casacalenda hanno arrestato un 65enne del paese, per detenzione di arma da fuoco clandestina. L’uomo, incensurato, dopo una perquisizione in casa è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa. Si indaga per stabilire la provenienza dell’arma e le ragioni per le quali deteneva la pistola. Il 65enne è ai domiciliari.