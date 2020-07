Campus Cus Molise, partiti gli English Games

Gioco, divertimento ma anche didattica. Al Campus del Cus Molise sono partiti gli English Games, giochi in lingua, grazie alla collaborazione proficua avviata dallo scorso anno, con l’Accademia Britannica. Una partnership che ha dato grandi risultati grazie anche e soprattutto alla professionalità e alla competenza mostrata dal personale dell’Accademia e del Cus Molise, desiderosi di regalare ai bambini del centro estivo un’ora all’insegna della lingua inglese da imparare attraverso l’attività ludico-motoria.

I bambini, attraverso gli insegnamenti e le indicazioni del personale qualificato dell’Accademia avranno la possibilità di apprendere e conoscere i segreti della lingua inglese attraverso il gioco. Sport e apprendimento è un connubio vincente che in questo caso specifico, con gli English Games, vede insieme due realtà professionali quali Cus Molise e Accademia Britannica capaci nel tempo, ognuna nel suo settore, di contraddistinguersi proprio per la volontà di non

omologarsi agli schemi costituiti, proponendo visioni diverse delle proprie specifiche attività, aprendo le porte a collaborazioni continue con il mondo esterno e alimentando così ogni volta una crescita reciproca. Per questo gli English Games al Campus del Cus Molise sono un’occasione importante per proporre alla nostra città un’esperienza innovativa portata avanti da due brand riconosciuti per la loro attitudine a operare facendo rete.