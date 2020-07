Campomarino: elicottero della Finanza scova una piantagione di marijuana, affari per 4 milioni di euro

Una vera e propria piantagione di marijuana è stata scoperta a Campomarino dalla sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara, grazie ai controlli effettuati con l’elicottero. Impossibile vederla dal basso o arrivarci senza conoscerla. Ma dall’alto i Finanzieri hanno capito che si trattava di qualcosa di anomalo. La segnalazione è stata inviata subito ai finanzieri di Termoli che una volta sul posto tra la folta vegetazione, strategica per rendere la zona di difficile accesso, sono riusciti a individuare la piantagione con ben 3.900 piantine. Certosina l’organizzazione della coltivazione con un complesso sistema automatico di irrigazione “goccia a goccia”, completato dalla presenza di fertilizzante, c’erano anche numerosi attrezzi. Le piantine, in accordo con la Procura, sono state estirpate ed erano già pronte per la raccolta delle infiorescenze. Secondo i calcoli della Finanza avrebbero garantito un guadagno di oltre 4milioni di euro. Le indagini proseguono per risalire ai coltivatori e agli sfruttatori del mercato della droga. L’operazione evidenza il costante impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto alla produzione illecita e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che rappresenta ancora una delle principali fonti di arricchimento delle organizzazioni criminali che, come dimostrato dall’operazione “Piazza Pulita”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso, poi impiegano quei profitti anche per inquinare l’economia sana e le attività imprenditoriali oneste della Regione. “È questa una delle linee strategiche verso la quale si orienteranno le Fiamme Gialle molisane” ha sottolineato il Generale Salvatore Refolo, di recente insediatosi come Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza