Taglio dell’ambulanza 118 al lido di Campomarino, Facciolla: “Grave mancanza”

Un territorio in cui, durante l’estate, la popolazione arriva a triplicare ma quest’anno non è stata ancora attivata l’ambulanza del 118 al lido di Campomarino. Rischi e disagi per turisti e villeggianti che gradualmente si riversano lungo tutta la costa. A ribadirli è stato il segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla dalla sede del partito a Termoli. “Denunciamo – ha affermato Facciolla – al solo fine di rimediare”