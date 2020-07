Tagli della barba per Mimmo Sabatelli, il coach della Magnolia paga pegno per l’approdo in serie A1

Coach Sabatelli lo aveva dichiarato durante una diretta istagram, in caso di ripescaggio in serie A1 della Molisana Basket Campobasso prometto di tagliare la barba. Il salto di categoria è arrivato e le promesse vanno mantenute, venerdì dalle 20 appuntamento sul parquet del PalaVazzieri per onorare una promessa fatta alla tifoseria rossoblù. L’occasione del rito del taglio della barba, tra l’altro, sarà un momento, per il club, per festeggiare, con un brindisi benaugurale assieme ai propri simpatizzanti, anche l’accesso alla massima serie cestistica nazionale. Il tutto, tra l’altro, all’insegna comunque del distanziamento sociale e nel pieno rispetto delle normative di contenimento della pandemia da Covid-19. Nel frattempo, l’accesso delle magnolie alla massima serie ha varcato anche i confini nazionali. Da un club belga è arrivata al team campobassano una richiesta di amichevole precampionato in vista della stagione 2020/21.