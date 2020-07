Sara Cetty, la nuova collezione della stilista presentata a Isernia

“Questa collezione 2020 – 2021 scaturita da un sogno reale, nasce da un incrocio di emozioni racchiuse nello spazio di ogni giorno, in cui esprimono bellezza, classe, comodità, esclusività. I miei abiti sono ispirati ad una donna… donna per mostrare al meglio la propria femminilità”. Lo dice Sara Cetty, la giovane stilista isernina che da domani mattina 2 luglio presenterà la sua nuova collezione attraversando le strade della città. All’interno della collezione ogni persona potrà ritrovare aspettative personali che esaltino la propria personalità a volte tralasciata. Naturalmente la stilista ha voluto fortemente sottolineare e abbracciare qualsiasi donna che rispecchia i gusti dell’intero pianeta terra. All’interno della collezione TOTAL WORDL 2020 i tessuti utilizzati si ritrovano: pizzi, pitonato , pagliette, sete nei colori accesi delicati e sfumati , il tutto Mady In Italy. Lo shooting fotografico sarà curato dai fantastici scatti del fotografo molisano Sandro Di Camillo, le riprese saranno effettuate dal videomaker Antonello Di Criscio, attraversando la città Isernia, il set fotografico racchiude spazi storici della città di Isernia tra l’ Antico e il Moderno in una suggestiva ed elegante collezione 2020 – 2021. Il MAKE-UP sarà valorizzato dalle giovanissime make-up Artitist: Francesca Fuschino – Angelica Giancola – Noelia Rainone – Angela Esposito. Le acconciature saranno realizzate da HAIR TREND MODA CAPELLI di Mimmo Staff. La direzione e l’organizzazione dello shooting sarà curata da Giuseppe Sarachello.