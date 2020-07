“Relazioni e Famiglia: dall’Emergenza al Cambiamento” il convegno di Alesia 2007 Onlus e Nuova Pallavolo Campobasso

Dopo le felici esperienze di incontro al Liceo Classico Mario Pagano del novembre scorso ed al Liceo Galanti di Campobasso dello scorso gennaio, con eventi culturali al Museo Sannitico, da marzo scorso ‘Alesia 2007’ Onlus cura la rubrica “Alesia ed i suoi Compagni di Viaggio” su alcuni quotidiani locali, meravigliosa tessitura di un dialogo ideale, che si è rivelato fertile e stimolante per la qualità e varietà degli interventi. In collaborazione con la società sportiva Nuova Pallavolo Campobasso, ‘Alesia 2007’ propone ora l’incontro sul tema “Relazioni e Famiglia: dall’Emergenza al Cambiamento” presso la Palestra Comunale “Villa de Capoa” in Via Gorizia a Campobasso, venerdì 3 luglio prossimo dalle 16:30 alle 19:00. Sarà l’occasione per un dialogo, aperto con i partecipanti, in presenza reale, con mente, occhi cuore al seguito, rivolto ad informare e sensibilizzare le famiglie sull’argomento in questione. L’incontro sarà condotto dagli Operatori di ‘Alesia’ e preceduto dai saluti dell’Amministrazione Comunale patrocinante e delle autorità presenti. L’Associazione ‘Alesia 2007’ Onlus è nata a Firenze nel 2008, declinando negli anni il suo impegno nella prevenzione del disagio giovanile, esteso dal 2018 al territorio molisano, anche per l’affezione della presidente Anna Corallo, nata a Campobasso e del coniuge vicepresidente Claudio Calcinai, toscano di nascita e molisano di adozione. La partecipazione è libera ed aperta a tutti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di Covid-19.