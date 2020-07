Lega Pro, i risultati dei play off e i verdetti sulle retrocesse in serie D

Lega Pro, ecco i primi verdetti: dopo le gare di ieri sera retrocedono in serie D la Pianese, che era neo promossa, la Giana Erminio, l’Arzignano, il Ravenna, il Rende ed il Bisceglie. Sono salve la Pergolettese, l’Olbia, l’Imolese, il Fano, il Picerno e la Sicula Leonzio. Da rilevare come ieri sera la Pianese fosse in vantaggio di un uomo e di due gol(3-1) sul campo della Pergolettese, salvo poi pareggiare 3-3 e scendere in serie D. Il Picerno è stato in grado di ribaltare il risultato e di battere il Rende per salvarsi.

Si è anche disputata la prima fase dei play off che mercoledi 22 luglio porterà una quarta squadra in B: già avanti il Siena per rinuncia dell’Arezzo, avanti il Padova che ha pareggiato senza reti contro la Sambenedettese ed essendo meglio classificato va al turno successivo. Stesso discorso per il Catanzaro 0 – 0 contro il Teramo e per il Novara che ha impattato senza reti contro l’Albinoleffe. Avanti, dunque, Catanzaro e Novara. Al Massimino di Catania è successo di tutto: dal black out di luci riparato, a quello degli etnei, che si sono ritrovati sotto due a zero contro il Francavilla. Il 3- 2 finale in favore dei siciliani consente al Catania di guadagnare il turno successivo, ma quanta sofferenza. Questa sera si gioca Ternana – Avellino. Domenica cinque luglio secondo turno: già qualificate, come detto, il Siena, l’Alessandria, il Feralpi Salò e la Triestina per rinuncia degli avversari.