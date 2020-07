Isernia. Al via i lavori di messa in sicurezza del Fermi, ecco dove andranno gli studenti

I lavori per mettere in sicurezza l’edificio scolastico che ospita l’istituto Fermi partiranno a giorni, ma ci vorranno un paio di anni per completarli. Ciò pone un problema: occorre trovare un’altra struttura per ospitare i ragazzi. In un primo momento la Provincia di Isernia aveva pensato di dividerli fra le le varie scuole, ma la pandemia ha complicato le cose. Alla fine il presidente Alfredo Ricci ha optato per questa soluzione. Alcune classi saranno ospitate nella aule libere all’Itis Mattei, mentre per gli altri si sta cercando una struttura privata. L’Amministrazione provinciale conta di avere una risposta entro sabato: “Voglio rassicurare i genitori: da settembre i loro figli andranno tranquillamente a scuola”. Intanto il presidente dell’ente di via Berta boccia senza appello le linee guida varate dal governo in vista della riapertura delle scuole. Hanno scaricato il problema sul territorio – ha commentato Ricci – ciononostante, d’intesa con i dirigenti scolastici, l’Ufficio scolastico regionale e la Regione troveremo una soluzione.