“In cucina con lo chef” Maurizio Porfirio da Trivento, questa sera su Telemolise

“In cucina con lo chef” Maurizio Porfirio da Trivento, su Telemolise. Va in onda questa sera, mercoledì 1° luglio alle ore 18 e 50, su Telemolise, la trasmissione condotta da Gigi Di Simio, con ospite Maurizio Porfirio, appassionato ed esperto in cucina. Maurizio Porfirio, residente a Trivento, presenterà in questa sua seconda partecipazione al programma di Telemolise alcuni dei suoi piatti prelibati e ricercati, iniziando dalla puntata di questa sera. Porfirio viene da una lunga tradizione familiare, dedita alla cucina, e più specificatamente alla lavorazione del pane e alla produzione dei dolci, con una eccellenza: i famosi “c’pp’lieat”, biscotto di pasta frolla con ripieno di confetture di amarene, un prodotto di alta pasticceria, ideato dalla madre Mafalda e tutt’oggi rimasto ineguagliato. Queste basi “genetiche” unite alle doti peculiari e all’assiduo desiderio di conoscere e sperimentare, fanno di Maurizio Porfirio un cuoco oramai affermato ed apprezzato, anche fuori dai confini regionali. Questo sua attitudine denota principalmente una sua convinzione: la cucina è una delle manifestazioni più autentiche della socialità, insita nella natura umana, e uno dei vettori più propizi dell’identità culturale e della potenzialità turistica di una comunità e del suo territorio.