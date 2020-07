Il Consiglio Direttivo, su indicazione della Lega Nazionale Dilettanti, ha individuato le date di riferimento per le procedure di iscrizione delle avanti diritto ai Campionati Nazionali: il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione è il 28 luglio 2020 (iscrizioni aperte dal 20 luglio 2020). La Co.Vi.So.D. entro il primo agosto 2020, esaminata la documentazione, comunicherà alle società l’esito dell’istruttoria. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro il termine perentorio del 3 agosto 2020 alle ore 14.

Per le società non aventi diritto che intendano presentare domanda di ripescaggio per l’ammissione ai Campionati Nazionali di calcio a 5 per la Serie A, A2 e B maschile, A e A2 femminile, dovranno far pervenire la richiesta a partire dal 6 luglio 2020 al 20 luglio 2020. La Co.Vi.So.D. esprimerà il proprio parere favorevole o contrario entro il 28 luglio 2020. Eventuali ricorsi dovranno essere depositati entro il termine perentorio del 31 luglio 2020 alle ore 14.

All’interno del Consiglio Direttivo, di martedì 30 giugno , è stata fissata la data di inizio dei campionati di calcio a 5 nazionali per la stagione sportiva 2020/2021. Un unico weekend per ripartire tutti insieme a metà ottobre: scatta così ufficialmente il conto alla rovescia per tornare nei palazzetti e godere dello spettacolo del pallone a rimbalzo controllato.

PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO

Serie A maschile: sabato 17 ottobre 2020

Serie A2 maschile: sabato 17 ottobre 2020

Serie B maschile: sabato 17 ottobre 2020

Under 19 maschile: domenica 18 ottobre 2020

Serie A femminile: domenica 18 ottobre 2020

Serie A2 femminile: domenica 18 ottobre 2020