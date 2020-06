Nel ricordo di Gianluca Fuso continua la raccolta fondi per l’Associazione “IoPosso”

Nel ricordo di Gianluca Fuso, a sette anni dalla sua prematura scomparsa, proponiamo il video realizzato dai suoi amici storici. Un filmato davvero emozionante che parte dai momenti di Gianluca, in campo, sino alle immagini dei memorial degli ultimi anni e diverse foto ricordo. Purtroppo a causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile svolgere la consueta edizione del Memorial Gianluca Fuso. Nelle cinque edizioni svolte, dal 2014 al 2019, amici, compagni di squadra vicini e lontani, parenti, appassionati, tutti… si sono sfidati in delle gare celebrative, prima sul campo di calcio, poi sul parquet del PalaVazzieri in un mini torneo di 3vs3. Ogni edizione è stata preceduta da una Santa Messa in suffragio e da una serie di iniziative, a partire dalla raccolta fondi, per l’Associazione IoPosso. L’associazione promuove iniziative tese a consentire, a chi è affetto da disabilità, di migliorare la propria qualità di vita, soddisfare i propri bisogni, realizzare le proprie aspirazioni e desideri. Il progetto IO POSSO ha in poco tempo coinvolto tanti volontari, il cui numero continua a crescere in Italia e all’estero. Grazie a questa comunità, IO POSSO ha centrato il primo obiettivo del suo ambizioso progetto, realizzando la «Terrazza”Tutti al mare!”», un accesso al mare attrezzato per ospitare disabili motori, sorto nella splendida cornice salentina di San Foca (Marina di Melendugno, Lecce). La raccolta dei fondi è proseguita anche quest’anno grazie all’impegno degli amici storici di Gianluca.

In merito al Memorial “sportivo” ogni anno è stato un giorno da vivere assieme nel ricordo di Gianluca con il sorriso sulle labbra. L’auspicio è che già dal prossimo anno si potrà svolgere il memorial regolare e proseguire con la tradizione.

Qui di seguito il bellissimo video:

Queste le parole dei suoi amici:

“Quest’anno è andata così…non è stato possibile ritrovarsi in campo, ma nulla ci può impedire di ricordarti! Continua il nostro piccolo ma sentito contributo all’associazione IoPosso (www.ioposso.eu); soprattutto in un momento di difficoltà collettiva, regalare un sorriso ed un sostegno a chi vive già abitualmente situazioni di disabilità, ha sicuramente una valenza maggiore! È possibile sostenere l’associazione concretamente attraverso:

– PayPal MoneyBox https://paypal.me/pools/c/8pzS SOUdkz

– ricarica Postepay (per gli estremi in privato)

– contattandoci personalmente

– sito IoPosso www.ioposso.eu

Grazie a tutti!

Ciao Gianluca!”