“Stiamo mettendo in atto correttivi per rafforzare il piano di sicurezza degli ospedali”. Lo ha detto all’ANSA il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano in seguito a quanto accaduto all’ospedale di Isernia: prima l’aggressione a un medico, poi l’incendio doloso nel centro di senologia. Florenzano ha parlato di “una rimodulazione del servizio di vigilanza, progettata di concerto con le Questure di Isernia e Campobasso che comprende tutti i nosocomi della regione. Inoltre – ha aggiunto – si è proceduto alla verifica del funzionamento dei sistemi di videosorveglianza e a una prima ricognizione delle uscite di sicurezza degli ospedali”. In riferimento all’incendio ha dichiarato: “Sono al vaglio diverse ipotesi, sara’ l’indagine a fare chiarezza. Fortunatamente i danni sono limitati grazie anche all’azione tempestiva dei nostri operatori, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco”. La prossima settimana Florenzano farà un sopralluogo a Isernia.