Messi alle spalle i mesi bui del lockdown, nel centro storico di Isernia ha riaperto al pubblico La galleria Spazio Arte Petrecca. Naturalmente sono state messe in campo tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare i contagi e centrare l’obiettivo: mettere nuovamente a disposizione degli isernini – e più in generale degli amanti dell’arte e della cultura – un luogo in cui confrontarsi, riflettere o trarre ispirazione, sempre nel segno della bellezza. Per la riapertura è stata proposta un’esposizione delle opere create da Gennaro Petrecca durante la quarantena. L’esposizione è stata curata da Carmen D’Antonino. Nel rispetto delle norme anticontagio, non è stato previsto il consueto vernissage. Gli accessi saranno limitati, con la possibilità di prenotare le visite. Ma questa riapertura rappresenta comunque un grande passo in avanti verso la normalità.