Il tribunale di Isernia si appresta a tornare alla normalità. Grazie alle linee guida varate dal presidente Vincenzo Di Giacomo, dalla settimana prossima saranno infatti riavviati i processi. L’incubo delle udienze da celebrare stando seduti davanti a un computer è stato dunque scacciato. Le parti si confronteranno in aula, come sempre. Naturalmente dovranno essere adottate diverse misure per prevenire ogni rischio di contagio. Le disposizioni adottate – in perfetta sintonia con quanto proposto dalla camera penale di Isernia – permetteranno innanzi tutto di evitare assembramenti dentro e fuori il palazzo di giustizia, ha sottolineato il presidente Francesco La Cava. Tra le novità più rilevanti, la predisposizione di un calendario delle udienze, con giorno e ora di inizio già stabiliti dai giudici. Qualche problema potrebbe crearsi con l’escussione dei testimoni, ma con il passare dei giorni – virus permettendo – le cose dovrebbero sistemarsi.