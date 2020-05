Tutto pronto per l’edizione numero XXVII del torneo nazionale di calcio under 15. Non si scenderà sul rettangolo verde del campo Acli “Toti- Rauso” ma il torneo si sta svolgendo con la formula ESports. Manifestazione a caratura internazionale con partite giocate online da casa, sulla piattaforma FIFA20. 11 club, 4 nazioni, due continenti: Acli CB, Teramo, Frosinone , SSC Bari Calcio, Pescara Calcio, Oud-Heverlee Leuven (OHL) Belgium , Ludwigshafener SC ( Germania ), Cleveland soccer Team ( Stati Uniti ), U.S. Pontedera e Monopoli Calcio detentori del titolo. In questi giorni in casa Acli, si sta disputando il torneo preliminare: il vincitore, sarà il portabandiera del proprio club alla competizione internazionale. Ogni club ha ufficialmente aderito con molto entusiasmo, mettendo a disposizione un proprio under 15 che sabato 6 giugno sceglierà di essere ” distante ma unito ” ad altri coetanei nella competizione giovanile più importante e longeva della nostra regione. Stesse difficoltà da superare, diverse lingue, diverse culture. Per la via d’uscita, un solo comune denominatore: la passione per il calcio.