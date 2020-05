Coronavirus, ancora una giornata positiva. Il bollettino diffuso dall’Asrem in serata non segnala nuovi casi positivi in regione, ci sono invece ben 12 nuovi guariti. Sono 3 persone di Campobasso di cui 2 rom, 2 di Termoli entrambi rom, 2 di Belmonte del Sannio legati alla Tavola Osca e poi un guarito a Baranello, Campochiaro, Agnone, Santa Croce di Magliano e Riccia. Per quanto riguarda il Cardarelli oggi un nuovo ricovero in Malattie infettive e due dimessi. I ricoverati sono ora in tutto solo 4.

Gli attualmente positivi in regione scendono a 145. Sono 14.631 i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza.