Domenico Laurenza eletto segretario regionale di Unarma, l’associazione sindacale Carabinieri

Il Direttivo Nazionale di UNARMA ha eletto Domenico LAURENZA a Segretario Generale UNARMA per la Regione Molise, in servizio presso il Comando dei Carabinieri di Venafro, Lorenzo FAPPIANO e Michele PICANO, Segretari Provinciali di Campobasso e Isernia; Michele Priore e Nicola Passaro Segretari Aggiunti; Angelo Rago e Giuseppe Marrone Segretari di Sezione di Termoli e Larino.

UNARMA storico sindacato dei Carabinieri, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli associati i quali, nel suo utilizzo, trovano una nuova dimensione di partecipazione attiva.

Il Segretario Generale Nazionale di UNARMA, Antonio Nicolosi, è fiero del di questo progetto: “UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri è sempre stata all’avanguardia su ogni fronte in cui si è mossa, di stimolo per gli altri e disponibili a qualsiasi collaborazione che renda sempre più effettiva la sindacalizzazione delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri.

Ogni Carabiniere di UNARMA ASC potrà sentirsi partecipe delle scelte della propria organizzazione sindacale e non un semplice e freddo iscritto.”