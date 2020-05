Campobasso- Il Consiglio comunale chiede il ripristino delle prestazioni sanitarie e ambulatoriali

Share on Twitter

Approvata dal Consiglio comunale di Campobasso la mozione con la quale si chiede al presidente della Regione Toma di ripristinare le prestazioni sanitarie, ospedaliere ed ambulatoriali, per patologie diverse dal Covid 19. Alla Regione si sollecita di effettuare i tamponi alle persone a rischio ed a quelle che, per motivi di lavoro, sono più esposte al rischio contagio. La mozione, proposta dai Gruppi del Pd e Sinistra per Campobasso, è stata approvata con 27 voti favorevoli. 4 i voti contrari dei consiglieri Annuario, Colagiovanni, Esposito e Fasolino, mentre la consigliera Maria Domenica D’Alessandro si è astenuta.