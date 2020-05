Basket A2, Rachele Porcu saluta La Molisana per approdare al Faenza

La playmaker teramana Rachele Porcu ha salutato Campobasso per sposare il progetto del Faenza. Due stagioni in rossoblù per Rachele Porcu che ha totalizzato 382 punti e 310 assist in 54 gare disputate. La Molisana Basket Campobasso attende di conoscere le decisione della Lega per progettare il futuro. Sul sito del Faenza le dichiarazioni a caldo della nuova giocatrice delle emiliana: “Avevo già notato il progetto che Faenza stava portando avanti in queste ultime stagioni e parlando con il Presidente ho avuto la conferma degli obbiettivi ambiziosi e della serietà della società. Quando è arrivata la chiamata è stato un onore e non ho avuto minimamente dubbi. Spero di poter portare qualcosa in più ad una squadra già forte e ben costruita e poterci togliere tante soddisfazioni. Ora semplicemente non vedo l’ora di iniziare!”

A proposito degli appuntamenti social con La Molisana domani a partire dalle 15 live sulla pagina istagram dei Fiori D’Acciaio l’allenatore della Nazionale Italiana di Basket Femminile Andrea Capobianco.