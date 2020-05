Ufficiale riparte la serie A, 20 giugno in campo

La Serie A riparte ufficialmente, Spadafora: “E’ giusto che riparta anche il calcio come tutta l’Italia”. Dopo la riunione durante l’intera giornata tra i vertici dello sport e del Governo, ma soprattutto dopo due mesi di dialoghi è arrivata la decisione definitiva. Il campionato di Serie A riprenderà il 20 giugno, mentre prima si giocherà la manifestazione tricolore. Il 13 e il 14 giugno ci saranno le semifinali di Coppa tra Juventus e Milan così come tra Napoli e Inter, mentre il 17 giugno ci sarà la finale di Coppa Italia, il giorno 20 giugno inizierà il campionato.

Il Ministro Spadafora ha anche comunicato che esiste un piano B e un piano C per il campionato in caso di nuova sospensione: “Non bisogna dimenticare che siamo in una situazione di emergenza. Quindi in caso di problemi o ritorno di un’ondata di contagi importante, la Serie A se fosse sospesa nuovamente avrebbe già due piani alternativi. Il primo piano alternativo – il piano B – è di giocare playoff e playout per finire il campionato, mentre il secondo piano alternativo è di cristallizzare la classifica e considerare quei risultati come quelli finali della competizione. Ma la speranza è di riuscire a completare regolarmente la Serie A”, conclude il Ministro.