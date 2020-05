Isernia. Degrado nel centro storico, le precisazioni del sindaco d’Apollonio

Sull’ordinanza comunale che prevede misure di prevenzione e contrasto del degrado urbano nel centro storico di Isernia sono state dette tante falsità. Probabilmente si è parlato senza prima averla letta. Anche sulla mancanza di attenzione al decoro urbano sono state dette molte fesserie. Sarebbe bastato dare un’occhiata ai tanti provvedimenti messi nero su bianco e ai vari cantieri aperti per rendersi conto che – nonostante il periodo – ci si sta impegnando al massimo pur di cambiare in meglio il volto della città. Questo, in sintesi, quanto detto dall’assessore Chiacchiari e dal sindaco d’Apollonio durante la conferenza stampa convocata a Palazzo San Francesco proprio per fare chiarezza sull’ordinanza che in buona sostanza si propone di prevenire assembramenti e bivacchi nel centro storico.