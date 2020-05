Donate 500 mascherine alla residenza per anziani, Fondazione Sant’Antonio di Padova Onlus di Trivento. Una nota azienda tessile del posto ha voluto devolvere 500 mascherine alla residenza per anziani di via Cappuccini, al fine di prevenire il contagio da Coronavirus. Di qualche settimana fa, la notizia confortante, dell’esito negativo di tutti i tamponi effettuati dall’Asrem sugli ospiti ed operatori della struttura. Il presidente della Fondazione, Alberto Meo, ha ringraziato in questo modo i benefattori, “Gent.mi Elvira e Peppino, una delle nostre massime recita: ogni piccolo gesto, se fatto con cuore, arricchisce chi lo fa e porta gioia a chi lo riceve. È con questo spirito che voglio ringraziarvi per le attenzioni che avete riservato a tutta la nostra Fondazione con la donazione dei dispositivi (mascherine) a noi tanto utili. Sono le persone come voi che ci danno la forza di continuare, con scrupolo, amorevolezza e professionalità, la nostra opera quotidiana nei confronti dei più deboli, i nostri anziani. Ancora grazie a nome dell’intero CDA e di tutti i componenti della nostra casa di riposo; “Trivento e la nostra piccola realtà assistenziale hanno bisogno delle persone come voi”.