Basket, Eurolega e Eurocup non si scende più sul parquet

Annullate le competizioni internazionali della palla a spicchi, si programma già la prossima edizione con le stesse squadre. Niente Eurolega e Eurocup non ci erano le condizioni per riprendere l’attività. Definite le date per la stagione 2020/2021 per l’Eurolega inizio teoricamente programmato per il 1 ottobre, restano da sciogliere i dubbi in merito agli spostamenti tra le nazioni. Prenderanno parte alla prossima edizione le stesse 18 squadre che erano in gara in questa stagione per l’Italia sul parquet Milano. Stesso discorso per l’Eurocup le squadre qualificate per i quarti di finale avranno un posto garantito nella prossima edizione che dovrebbe partire il 30 settembre, insieme a 16 squadre scelte secondo i criteri di piazzamento nei rispettivi campionati. In virtù di questa decisione oltre alla Virtus Bologna, propostasi a ECA come riserva in caso di vacanze in Eurolega, sarà in lizza anche la Reyer Venezia che era pronta a chiedere una wild card.