Webinar online di formazione aperto a tutti gli allenatori e formatori di calcio

Formazione on line per il mondo del calcio. E’ stata organizzata una MASTERCLASS attraverso i canali Facebook ( Coachingsoccer & TactiLab ). La formazione per chi si occupa di settori giovanili e prime squadre è di fondamentale importanza e in tempi di emergenza sanitaria, non potendo lavorare sul campo questo è il miglior modo in assoluto per formarsi e confrontarsi.

I primi relatori che hanno già aderito alla Masterclass:

Nicola Corrent (Primavera Hellas Verona)

Fabrizio Piccareta (U17 A.S. Roma)

Daniele Zini (U15 Cagliari Calcio)

Roberto Baronio (Ex Primavera Napoli,Brescia e Naz.U19)

Michele Santoni (Vice ADO Den Haag, Ex S.S. Lazio e Vice Prima squadra Ajax,Inter,Cagliari)

Nicola Marangon (Primavera Venezia F.C.).

Per info e iscrizioni invia una mail a masterclassentry@gmail.com e segui le istruzioni.