Protesta davanti alla Giunta regionale del Soa: centinaia di lavoratori attendono la cassa integrazione

La pioggia non ha fermato la manifestazione di protesta organizzata davanti alla sede della Giunta regionale dal sindacato operai autorganizzati e dall’assemblea permenante degli ex lavoratori in lotta. Una iniziativa per porre l’attenzione sulla situazione di gravissima difficoltà in cui si trovano centinaia di lavoratori che attendono il pagamento della cassa integrazione. Un quadro già critico, aggravato dall’emergenza Coronavirus. A finire sotto accusa la Regione per la mancata erogazione degli ammortizzatori sociali.

Il 23 giugno manifestazione davanti al Consiglio regionale per chiedere all’attuale classe politica di farsi da parte, avendo dimostrato, parole di Izzo, di essere completamente inadeguata a gestire non solo la fase emergenziale che si è venuta a creare con il coronavirus, ma la normale gestione di una regione che attende da anni risposte concrete per uscire dalla crisi.