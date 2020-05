La Conferenza dei capigruppo programma per il 3 giugno la seduta del Consiglio regionale

Salvatore Micone ha presieduto nel primo pomeriggio di oggi una seduta –svoltasi in modalità telematica- della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari nella quale si è discusso dell’organizzazione dei lavori del Consiglio regionale. Nella riunione sono stati evidenziati gli argomenti e i provvedimenti di maggiore urgenza e si sono analizzati quelli in giacenza.

In conseguenza, il Presidente Micone ha deciso, in accordo con i vari Capigruppo, di programmare per il prossimo mercoledì 3 giugno una seduta dell’Assemblea nella quale trattare in via prioritaria tutte le interrogazioni, già munite di risposta scritta, quindi le mozioni, gli ordini del giorno e le interpellanze, in

ordine di presentazione.