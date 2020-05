David Di Lello, la solidarietà del sindaco di Isernia al medico aggredito e picchiato

Giacomo d’Apollonio esprime solidarietà al medico del Veneziale picchiato in corsia: “A nome dell’intera città di Isernia e mio personale, esprimo solidarietà al dr. David Di Lello, dirigente medico dell’Ospedale Veneziale, vittima d’una violenta aggressione da parte d’un familiare d’un paziente. Un fatto molto grave e da condannare, avvenuto all’interno del nosocomio ai danni d’un medico durante l’esercizio delle sue funzioni, un professionista appartenente a quel mondo della sanità che tutti abbiamo elogiato per l’impegno e la dedizione durante questo periodo di emergenza epidemica.

Ho appreso che il dr. Di Lello ha auspicato che vi sia maggiore sorveglianza negli ospedali. Non posso che essere d’accordo, affinché tali intollerabili episodi non si ripetano e ci sia piena sicurezza per gli operatori del settore e per chiunque frequenti le strutture sanitarie”.