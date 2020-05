Venafro. “Linguaggi dello storytelling 2”, al Giordano si parla dei bombardamenti della città

Share on Twitter

Modulo della lingua madre dal titolo “Linguaggi dello storytelling 2” all’Isiss Giordano di Venafro. Il tutto avverrà, ovviamente via web, venerdì 29 maggio (h 15.00/17.30) e vi si parteciperà con Google Meet all’indirizzo meet.google.com/rgq-hzdr-jom. Trattasi in effetti del progetto scolastico degli alunni dell’Istituto Superiore venafrano sulla storia dei bombardamenti di Venafro nell’ultimo grande conflitto mondiale che procurarono morte e distruzione anche nella cittadina dell’estremo Molise occidentale. Tali tragici eventi indussero decenni dopo la Repubblica Italiana ad assegnare a Venafro la Medaglia d’Oro al Valor Civile per i sacrifici patiti. Il collegamento telematico di venerdì prossimo darà modo di partecipare al lavoro degli allievi dell’Isiss Giordano, approfondendo la tematica di assoluta valenza e portata sociale.

Tonino Atella