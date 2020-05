Operazione Piazza Pulita, Carabinieri: “Stroncato sodalizio che immetteva ingenti quantitativi di droga sul territorio”

Sono state tutte eseguite le misure cautelari della maxioperazione antidroga Piazza Pulita, coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia con a capo Nicola D’Angelo ed eseguita da Carabinieri di Campobasso e Guardia di Finanza. Anche il 39esimo indagato, un campano, è stato arrestato nel giro di poco, dopo aver fatto perdere le tracce. “Nel giro di un anno e mezzo – ha detto il Comandante provinciale dell’Arma Emanuele Gaeta – abbiamo eseguito 7 operazioni prendendo tutti gli indagati, e non è cosa da tutti i giorni. E’ un grande risultato frutto di impegno, lavoro e indagini meticolose che mi rendono orgoglioso”.

Gaeta ha evidenziato che le operazioni antidroga non finiscono qui, poiché la lotta allo spaccio e al consumo di stupefacenti è serrata e senza tregua per i venditori di morte

Il comandante del Reparto Operativo di Campobasso, Alessandro Mennilli, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli uomini dell’Arma, di tutti i reparti, e nel caso particolare dal Nucleo investigativo guidato da Vincenzo Di Buduo. “La droga è la chiave della criminalità organizzata per entrare nel territorio e a Bojano, la mala Campana si appoggiava a famiglie radicate sul posto” è stato detto “ e con Piazza Pulita sono stati colpiti 3 sodalizi che garantivano un rifornimento costante di cocaina, ma anche eroina e Hashish. Fino a 5 chili in un mese in ambiti ristretti.

L’operazione dei Carabinieri, insieme alla Finanza, ha portato al sequestro di beni legati al riciclaggio, che ha creato un mercato concorrenziale sleale, a svantaggio di chi lavora onestamente

Intanto, durante la conferenza stampa dei Carabinieri alla scuola allievi di Campobasso, è stata comunicata la notizia che dopo 6 anni alla guida del Nucleo investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale del capoluogo, Vincenzo Di Buduo, che a settembre avrà un incarico in Nord Italia.