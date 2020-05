Emergenza sanitaria, il Comune di Roccavivara pubblica l’avviso per il bonus affitti e utenze domestiche. Le domande di partecipazione, da presentare entro il 9 giugno 2020 alle ore 13, sono finalizzate alla concessione di contributi integrativi per coloro che abitano in alloggi, di proprietà pubblica o anche di proprietà privata, per fare fronte al pagamento di canoni di affitto e alle utenze domestiche come gas, energia elettrica e telefonia, in scadenza nel periodo marzo/aprile 2020 ed eventualmente maggio (in caso di risorse disponibili). La domanda, scaricabile dal sito ufficiale del Comune, deve essere inviata alla Pec comune.roccavivaracb@legalmail.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico. Per ogni ulteriore informazione si può consultare la pubblicazione sul sito o contattare il numero 0874.875087.