Consiglio regionale, approvata all’unanimità legge per la tutela della panificazione

Via libera, all’unanimità, dal Consiglio regionale del Molise sulla proposta di legge presentata da esponenti della maggioranza di centro destra e minoranza che ha la finalità di promuovere e tutelare l’attività di panificazione. Una norma che va anche in direzione e tutela dei consumatori attraverso la tracciabilità della filiera e la certificazione delle rispettive figure professionali coinvolte nel settore. In sostanza, l’obiettivo è quello di creare un nuovo e più attuale quadro legislativo che consenta alle imprese di panificazione di’ valorizzare le peculiarità artigianali delle loro attività e dei loro prodotti anche con la previsione, per i responsabili dell’attività produttiva, della partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di aggiornamento professionale.